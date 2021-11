Ryan Phillippe, Kate Bosworth e Ving Rhames star di The Locksmith

Ryan Phillippe, Kate Bosworth e Ving Rhames saranno i protagonisti di The Locksmith, un nuovo thriller che verrà prodotto da Arclight Films.

Le riprese inizieranno il 15 novembre a Las Cruces, New Mexico, in vista di un arrivo nelle sale previsto per il settembre 2022.

Al centro della trama di The Locksmith ci sarà Miller, un fabbro esperto che è da poco uscito di prigione dopo che un lavoro era andato male. Ritornato a casa l'uomo cerca di riuscire a riottenere la figlia e la sua ex, Beth, che ora è una detective. Determinato ad avere un nuovo inizio, Miller è costretto a usare le sue uniche abilità che ha come un fabbro molto dotato, ma le cose presto si complicheranno a causa di un rapimento.

Per ora non sono stati rivelati i dettagli dei personaggi affidati a Ryan Phillippe, Kate Bosworth e Ving Rhames.

Alla regia sarà impegnato Nicolas Harvard, al suo esordio dietro la macchina da presa di un lungometraggio. La sceneggiatura è stata scritta da John Glosser, Joe Russo e Chris LaMont, in collaborazione con Ben Kabialis e ispirato a una storia firmata da Blair Kroeber.

Il produttore Gary Hamilton ha dichiarato: "The Locksmith è un thriller coinvolgente con un incredibile cast guidato da Ryan Phillippe, Kate Bosworth e Ving Rhames. Siamo così eccitati nel proporre questo film al mercato e non vediamo l'ora che le telecamere inizino a lavorare in autunno".