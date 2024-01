Ryan Gosling:'Sono passato da essere astronauta e pilota di auto ad una bambola di 70 anni senza genitali'

Ryan Gosling ha partecipato al Santa Barbara Film Festival e ha sfruttato il proprio discorso davanti alla platea per sul lungo percorso che l'ha condotto al ruolo di Ken in Barbie di Greta Gerwig.

Alla kermesse in California, Ryan Gosling ha ricevuto il premio Kirk Douglas per l'eccellenza nel cinema e ha ricordato come in terza elementare abbia avuto un problema con i suoi insegnanti a causa del suo linguaggio volgare. Le difficoltà a scuola lo portarono a stringere un accordo con un insegnante, che aveva pianificato delle visite settimanali alla biblioteca: per ogni libro letto, Gosling avrebbe potuto prendere in prestito un film dal catalogo della biblioteca.

L'amore per il cinema

"I film stavano ampliando i miei orizzonti ma mi stavano anche insegnando come sognare, o meglio, come sognare in grande. Tutta quell'esperienza, i cineasti, gli attori che creavano le proprie storie, mia madre che mi faceva uscire da scuola per insegnarmi come creare la mia storia, anche in giovane età, il cinema aveva aperto una porta che conduceva ad un mondo in cui sognare ad occhi aperti non significava sprecare tempo ma che stavi facendo il tuo lavoro. Un lavoro che non vedevo l'ora di fare, un lavoro che ho iniziato immediatamente, se si conta mettere i pantaloni con il cavallo basso e ballare al centro commerciale, o cantare When a Man Loves a Woman ai matrimoni durante la cerimonia".

Presente alla serata anche Greta Gerwig, regista di Barbie, che Gosling ha ringraziato:"Io, per esempio, sono stato fortunato. Ho avuto l'opportunità di andare sulla Luna, essere un rapinatore di banche in moto, un pilota della fuga, di ballare tra le stelle, essere un insegnante delle elementari, sebbene tossicodipendente, diventare un replicante dal futuro, un gangster del passato, uno stuntman innamorato, e più recentemente, grazie a Greta, una bambola di 70 anni senza genitali".

Greta Gerwig ha consegnato il premio all'attore, riservandogli parole al miele:"Ha l'intensità ardente di Marlon Brando, lo squisito tocco humor di John Barrymore, il realismo tragico di Montgomery Clift, la virtuosistica spettacolarità di John Travolta e la sorniona arguzia di Gene Wilder".