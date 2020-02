Ryan Gosling sarà la star di uno dei film dedicati ai mostri Universal?

Ryan Gosling potrebbe tornare sul set in occasione di uno dei nuovi film dedicati ai mostri della Universal in fase di sviluppo.

Ryan Gosling potrebbe essere il protagonista di uno dei nuovi film dedicati ai mostri Universal che sono attualmente in fase di sviluppo, nonostante per ora non ci sia alcuna conferma da parte della produzione.

Universal da tempo sta lavorando a un ritorno dei "mostri classici" al centro di molti classici del cinema. La creazione del Dark Universe è stata però rallentata dall'insuccesso ai box office del ritorno de La Mummia con Tom Cruise.

A breve arriverà però nei cinema la nuova versione del film L'uomo invisibile, diretto da Leigh Whannell, e dei buoni risultati potrebbero alimentare la fiducia nel potenziale sviluppo dei futuri lungometraggi.

Ryan Gosling, secondo le fonti del non sempre affidabile WeGotThisCovered, sarebbe impegnato nelle trattative con lo studio.

L'attore è da tempo lontano dalle telecamere dopo il successo di progetti come First Man - Il primo uomo, Blade Runner 2049 e il pluripremiato La La Land.

Attualmente sembra che ci siano in programmo un ritorno del film La sposa di Frankenstein che vede coinvolto John Krasinski, un musical basato su Monster Mash e un lungometraggio dedicato a Dark Army creato da Paul Feig.