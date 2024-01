Ryan Gosling: la reazione della star di Barbie alla vittoria di I'm Just Ken ai Critics' Choice Award è virale

Ryan Gosling è protagonista della stagione dei premi grazie alla sua interpretazione di Ken nel film Barbie e l'attore canadese ha scatenato i creatori di meme e i commenti divertiti degli spettatori grazie a una sua reazione durante l'edizione 2024 dei Critics' Choice Award.

L'attore canadese, in passato, è stato protagonista di contenuti virali di ogni tipo e, in poche ore, anche la sua espressione perplessa è stata condivisa migliaia di volte.

Una reazione memorabile

Durante la serata di premiazione dei Critics' Choice Awards, il brano I'm Just Ken ha infatti conquistato il riconoscimento come Miglior Canzone. Ryan Gosling, star di Barbie, ha però accolto l'annuncio compiuto sul palco da Bella Ramsey e Anthony Ramos con uno sguardo all'insegna della perplessità e, forse, un po' di preoccupazione.

Mark Ronson e Andrew Wyatt hanno quindi accettato il premio, rivolgendo anche delle parole di stima nei confronti dell'attore canadese.

Ronson ha dichiarato: "Ryan Gosling, questo premio è tuo, non solo nostro. Hai fatto innamorare il pubblico di questa canzone con la tua interpretazione senza pari, quindi grazie". Il produttore ha inoltre ringraziato la regista Greta Gerwig per aver trovato lo spazio nel film per la ballata, sostenendo che quel momento permetta anche ai ragazzi "di piangere e tenersi per un po' per mano" anche ai ragazzi.

I post online

Gli spettatori hanno reagito immediatamente sui social all'espressione di Gosling e sono apparsi numerosi post in cui si paragona il volto dell'attore a celebri meme o si commentano le immagini provando a immaginare cosa stesse pensando la star canadese.

Gosling, secondo alcuni utenti, probabilmente stava pensando alla possibilità di essere costretto a cantare I'm Just Ken sul palco degli Oscar, ipotesi di cui aveva recentemente parlato anche in altre interviste, esprimendo un'ironica preoccupazione.