Ryan Gosling protagonista del film Professione pericolo

Ryan Gosling sembra sarà il protagonista del film ispirato alla serie Professione pericolo, ovvero The Fall Guy.

Le riprese del progetto si svolgeranno in Australia, a Sydney, e le indiscrezioni sono emerse grazie ai mezzi di comunicazione locali.

La serie Professione pericolo è andata in onda dal 1981 al 1986 ed era stata creata da Glen A. Larson. Il protagonista era Lee Majors nel ruolo di uno stuntman. Per riuscire a sbarcare lunario, il giovane lavorava anche come cacciatore di taglie.

Il lungometraggio con star Ryan Gosling dovrebbe essere sostenuto economicamente grazie alla film commission del New South Wales e ai fondi statali, arrivando a quota 31.3 milioni di dollari. Il film verrà realizzato da Universal Filmed Enterainment Group e dovrebbe contribuire all'economia locale, secondo i calcoli statali, con ben 171 milioni di dollari di entrate per le attività locali, impiegando ben 1000 membri del cast e della troupe e oltre 3.015 comparse.

Il ministro Paul Fletcher ha dichiarato: "The Fall Guy verrà realizzato in parte in studio e offrirà un'opportunità unica di mostrare il panorama di Sydney e valorizzare le infrastrutture cinematografiche per un pubblico internazionale".