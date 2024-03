Ryan Gosling e Kristen Wiig tornano alla conduzione del Saturday Night Live

Ryan Gosling ritornerà a condurre il Saturday Night Live. La star di Barbie, dopo aver fatto entusiasmare il pubblico degli Oscar 2024, sarà infatti il conduttore dello show in occasione della puntata del 13 aprile.

La produzione ha inoltre svelato il ritorno di Kristen Wiig e di Ramy Youssef.

I ritorni

Barbie: Ryan Goslin in una foto del film

L'attore canadese Ryan Gosling ritornerà sul palco dello Studio 8H per condurre l'episodio di Saturday Night Live in onda il 13 aprile, con ospite musicale Chris Stapleton.

Ramy Youssef sarà invece impegnato il 30 marzo, con Travis Scott ospite, e Kristen Wiig sarà infine protagonista dello show il 6 aprile, puntata che potrà contare sulla performance musicale di Raye.

The Fall Guy, il regista conferma: "Taylor Swift sarà molto presente" nel film con Ryan Gosling

Gosling, dopo la stagione dei premi che l'ha visto protagonista grazie a Barbie, ha iniziato la promozione di The Fall Guy, film di cui la star accanto a Emily Blunt, in attesa del debutto nelle sale previsto per il mese di maggio.

Ryan ha già condotto il SNL nel 2015 e nel 2017.