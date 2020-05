Ryan Gosling, i suoi film stasera su Rai4: Drive e Solo Dio perdona

Stasera su Rai4 appuntamento imperdibile per i fan di Ryan Gosling e del regista Nicolas Winding Refn: in onda in prima e seconda serata ci sono Drive e Solo Dio perdona.

Ryan Gosling assoluto protagonista stasera su Rai4 con due dei film che hanno contribuito a iscriverlo nel registro dei grandi interpreti hollywoodiani: in prima serata arriva Drive, poi tocca a Solo Dio perdona. Entrambi i film sono stati girati dal talentoso regista danese Nicolas Winding Refn.

Drive, in onda alle ore 21:20

Nel 2011 Drive è la consacrazione dell'autore danese, che vince il premio alla regia al Festival di Cannes. Basato sull'omonimo romanzo di James Sallis, è la storia di un pilota di stunt cinematografici (Ryan Gosling), che occasionalmente partecipa in qualche rapina ad alta velocità, si innamora della giovane vicina di casa che ha un figlio piccolo e un marito in carcere. Ma con l'uscita di prigione di quest'ultimo...

Solo Dio perdona, in onda alle ore 23:05

Due anni dopo, nel 2013, arriva Solo Dio perdona, in cui Gosling è Julian, inglese che vive a Bangkok, dove è un personaggio rispettato nel sottobosco criminale. Insieme al fratello Billy, Julian gestisce un club di thai boxe che è una copertura per lo spaccio di droga a Londra. Quando Billy viene assassinato, la madre Jenna, anche lei a capo di una potente organizzazione criminale, arriva dall'Inghilterra per recuperare la salma. La sua venuta darà il via a una spirale di violenza alla ricerca della vendetta.