Ryan Gosling ed Eva Mendes fanno una rara apparizione pubblica alle Olimpiadi di Parigi 2024

Domenica le star di Come un tuono hanno assistito ai Giochi Olimpici del 2024. Ryan Gosling ed Eva Mendes erano in tribuna alla Bercy Arena di Parigi per assistere alla finale delle parallele di ginnastica femminile, dove la ginnasta di Team USA Suni Lee ha portato a casa l'argento.

I due hanno mantenuto un tono basso, seduti in tribuna, indossando ciascuno degli occhiali da sole. Da parte sua, la star di Barbie ha indossato un cappello verde da Olimpiade e una camicia di flanella rossa e blu mentre la Mendes ha sfoggiato un look casual con un abito nero.

La coppia è stata raggiunta dalle due figlie Esmeralda, 9 anni, e Amada, 8, che hanno tenuto lontano dalle telecamere.

Gosling e Mendes hanno ricevuto un po' di affetto dall'account ufficiale delle Olimpiadi. "Il lavoro di questo Ken è essere 'fan della ginnastica'. Ryan Gosling ed Eva Mendes sono nell'edificio per la finale delle parallele! #ParisOlympics ???? NBC & Peacock", si legge nel tweet accanto a una foto della coppia.

La loro storia d'amore, che dura da anni, è stata tenuta perlopiù lontana dagli occhi del pubblico sin dall'inizio, nel 2011. Tuttavia, a maggio, la star di Fall Guy ha parlato del suo amore descrivendo a Stephen Colbert "il resto della sua vita" con lei.

I prossimi progetti di Ryan Gosling

Dopo il grande successo di Barbie, in cui ha interpretato l'indimenticabile Ken, Gosling ha recitato nel film omaggio agli stuntman del mondo dello spettacolo, The Fall Guy di David Leitch, al fianco di Emily Blunt. Prossimamente l'attore reciterà nello zombie movie I Used To Eat Brains, Now I Eat Kale e in Project Hail Mary, sci-fi di cui sta attualmente girando le riprese.

Quest'ultimo film, basato su un romanzo di Andy Weir, vede Ryan Gosling nei panni di Ryland Grace, astronauta affetto da amnesia che cerca di trovare un modo per salvare l'umanità da un disastro imminente. A dirigere la pellicola è il duo composto da Chris Miller e Phil Lord, autori di The Lego Movie e Spider-Man: Across the Spider-Verse.