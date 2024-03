Ryan Coogler produrrà un musical jukebox con le canzoni di Prince

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, il regista di Black Panther, Ryan Coogler sta lavorando a un musical incentrato su Prince. In particolare, Coogler produrrà un musical jukebox con le iconiche canzoni di Prince per la Universal Pictures. Il progetto, in fase di sviluppo dal 2018, proviene da Proximity Media e ha una sceneggiatura di Bryan Edward Hill.

Tra i produttori figurano Coogler, Zinzi Coogler e Sev Ohanian e il presidente di Universal Music Publishing Group Jody Gerson. Rebecca Cho di Proximity è produttore esecutivo.

Alcuni dettagli

THR ha riferito all'inizio di questa settimana che il prossimo film senza titolo di Coogler per la Warner Bros. con Michael B. Jordan è previsto per il 7 marzo 2025, e che lo studio si è aggiudicato l'ambito progetto a febbraio dopo una guerra di offerte. I due hanno una lunga storia professionale alle spalle: Coogler ha già diretto Jordan in Prossima fermata Fruitvale Station (2013), Creed - Nato per combattere (2015) e Black Panther (2018). La pellicola, ancora senza titolo, sarà una storia originale ispirata alle musiche di Prince e non sarà incentrata invece sulla vita dell'iconica popstar.

Più recentemente, Coogler ha diretto il sequel Marvel del 2022 Black Panther: Wakanda Forever. A lui si deve il merito di aver lavorato al testo della canzone "Lift Me Up" di Rihanna, contenuta nella colonna sonora del film, che gli è valsa nomination agli Oscar, ai Golden Globe e ai Grammy.

Prince è un'icona della musica nota per una serie di successi, tra cui When Doves Cry, Let's Go Crazy, Kiss e Batdance, che hanno tutti raggiunto la posizione numero 1 della Billboard Hot 100. Tra i suoi crediti cinematografici c'è la partecipazione al musical rock Purple Rain di Albert Magnoli del 1984.