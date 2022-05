Rust: i produttori sono convinti che il film verrà completato

I produttori di Rust, il film con Alec Baldwin le cui riprese si sono interrotte dopo la tragica morte di Halyna Hutchins, sono convinti che si concluderà il lavoro previsto sul set.

Attualmente la situazione è in sospeso dopo l'incidente in cui ha perso la vita il direttore della fotografia e le multe ricevute per il mancato rispetto delle norme di sicurezza e le indagini su quanto accaduto.

Anjul Nigam, produttore del lungometraggio, ha ora dichiarato: "Quanto accaduto sul set di Rust è, ovviamente, un'orribile tragedia. Speriamo che le indagini si concludano presto e svelino cosa è successo".

Le sue dichiarazioni proseguivano sottolineando: "Ovviamente ci saranno persone che hanno delle prospettive negative, ma speriamo di continuare a realizzare film di qualità. Pensiamo che saremo in grado di completare il film".

Il film Rust racconterà la storia del famoso fuorilegge Harland Rust, interpretato da Alec Baldwin, che ha una taglia sulla sua testa da molto tempo. Quando il nipote tredicenne viene condannato per un omicidio compiuto per errore e condannato a morte, Rust viaggia con destinazione il Kansas per farlo evadere. I due fuggitivi devono quindi cercare di lasciarsi alle spalle sceriffi e un cacciatore di taglie, mentre segreti del passato emergono e tra i due inizia a formarsi un legame inaspettato.

Nel cast, oltre ad Alec Baldwin e Jensen Ackles, c'erano anche Travis Fimmel, Brady Noon e Frances Fisher.

Joel Souza ha scritto la storia alla base del film in collaborazione con Baldwin, firmando poi la sceneggiatura ed essendo impegnato alla regia.