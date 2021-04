Russian Doll: Sharlto Copley nella seconda stagione della serie Netflix

L'attore sudafricano Sharlto Copley si è appena unito al cast della seconda stagione di Russian Doll, acclamata serie Netflix creata da Natasha Lyonne. Tra i nuovi arrivi nel cast anche Annie Murphy e Carolyn Michelle Smith. Al momento, vista la segretezza di Netflix intorno al progetto, le notizie sui personaggi interpretati dal trio sono scarse.

Russian Doll: Natasha Lyonne in una scena della serie

Russian Doll, diffuso su Netflix a febbraio 2019, vede protagonista Nadia, una 36enne di New York che continua a morire e rivivere nel giorno del suo trentaseiesimo compleanno, risvegliandosi ogni giorno in questo loop temporale senza fine. Alla fine la donna scopre che un altro uomo, Alan Zaveri, sta vivendo lo stesso fenomeno del loop temporale. La serie ha avuto un enorme successo di critica, come sottolinea anche la nostra recensione di Russian Doll.

Natasha Lyonne ha svelato come Netflix sia stata essenziale per la nascita di Russian Doll. Lo show, in principio, era stato proposto a NBC che lo aveva però respinto. Forte della sua collaborazione con Netflix per la hit Orange Is the New Black, la Lyonne ha scelto la piattaforma streaming per lo show che si è rivelato un enorme successo e ora sta per fare ritorno con nuovi avvincenti episodi.

Di recente Sharlto Copley ha interpretato il ruolo di Unabomber nel film Ted K, presentato al Festival di Berlino 2021.