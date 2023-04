Russell Crowe interpreterebbe Donald Trump in un film? L'attore non ha dubbi

Russell Crowe nel ruolo dell'ex-Presidente degli Stati Uniti Donald Trump? A Hollywood mai dire mai, come al solito, ma l'attore sembra avere le idee chiare sulla sua risposta qualora gli dovesse essere offerta la parte in un eventuale film.

In una recente intervista, Crowe, impegnato nella promozione del suo ultimo film, L'Esorcista del Papa, ha risposto ad alcune domande. Visto che la notizia del momento era l'arresto di Donald Trump, dopo che il tribunale lo ha incriminato per il presunto pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels, per farla tacere negli ultimi giorni delle elezioni presidenziali americane del 2016, a Crowe è stato chiesto quindi se interpreterebbe mai Trump in un film.

Tuttavia, l'attore Premio Oscar per Il gladiatore ha subito dato un'occhiata al suo orologio da polso, ha sorriso e ha risposto scherzosamente: "Sono molto occupato ora. Ho un sacco di cose da fare". Inutile girarci intorno, si tratta chiaramente di un secco "No" da parte dell'attore australiano. Recentemente, ha anche commentato la sua assenza da Il gladiatore 2, che vedrà Ridley Scott tornare alla regia.

L'Esorcista del Papa: Russell Crowe è Padre Amorth nel trailer del film Sony

L'Esorcista del Papa segue la storia di Padre Gabriele Amorth, un sacerdote che ha agito come capo esorcista del Vaticano e che ha eseguito più di 100.000 esorcismi nella sua vita. Amorth ha scritto due libri di memorie - Un esorcista racconta la sua storia e Un esorcista: altre storie - e ha descritto in dettaglio le sue esperienze combattendo contro Satana e i demoni che avevano attanagliato le persone nel loro male.

La pellicola uscirà nelle sale italiane il 13 aprile 2023.