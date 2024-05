Russell Crowe: il "Gladiatore" sarà a Roma per due concerti a giugno

Da oggi sono in vendita i biglietti per assistere ai due concerti che Russell Crowe terrà a Roma con la sua band nel mese di giugno.

Da oggi, su Ticketone e nei punti vendita abituali, sono in vendita i biglietti per i due concerti che vedranno protagonista Russell Crowe a Roma nel mese di giugno. L'appuntamento è stato fissato per il 26 e il 27 giugno presso il Forum Theatre di Piazza Euclide, il nuovo spazio immersivo legato anche agli studi di registrazione Forum Studios.

Un'esperienza unica

Per i concerti di Russell Crowe è stato ideato un allestimento molto originale che permetterà agli spettatori di avere un rapporto diretto con quanto avviene sul palco negli spazi della sala di Piazza Euclide, in grado di far vivere agli spettatori un'esperienza multisensoriale composta di suoni e immagini. L'esibizione dal vivo proporrà infatti suoni, luci, sfruttando anche la tecnologia di "videomapping" che annullerà le pareti del teatro, creando delle proiezioni spettacolari.

Russell Crowe in uno dei suoi film

Nella setlist, come ha rivelato Crowe, ci saranno anche cover di brani famosi, alternati con racconti legati alla carriera della star nel mondo del cinema e della musica.

Indoor Garden Party è quindi una festa, ideata quasi come un ritrovo tra amici per fare musica, bere una birra insieme e scambiare qualche chiacchiera. L'attore sarà accompagnato dalla sua band, The Gentlemen Barbers composta da: David Kelly (batteria) e Stewart Kirwan (tromba) che erano membri dei Thirty Odd Foot of Grunts, oltre a suonare con Crowe in The Ordinary Fear of God, che includeva Stuart Hunter (piano) e Chris Kamzelas (chitarra). James Haselwood (basso) è la new entry nella band che può contare anche sulle voci di Stacey Fletcher, Susie Ahern e Britney Theriot. In questi concerti sarà presente anche Lorraine O'Reilly, con Crowe per un duetto nell'album dei The BibleCode Sundays: Walk Like Kings: i due sono diventati amici e si sono esibiti insieme dal 2017.

Russell Crowe: i 6 migliori film da vedere, da Il gladiatore a The Nice Guys

Le dichiarazioni della star

L'attore australiano ha sottolineato che si è sempre sentito attratto nei confronti dell'Italia e da adulto si è reso conto di quanto fosse forte questo legame. Crowe ha spiegato: "Sono cresciuto in una casa dove si ascoltava tanta musica, era uno sfogo creativo molto importante. La musica per me è stata sempre centrale: alle superiori il mio obiettivo era fare musica. A 16 anni facevo concerti nei piccoli teatri, a 17 ho inciso il mio primo disco. Sono 35 anni che faccio cinema, ma la musica c'è da molto prima. Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un'esperienza davvero straordinaria".

Marco Patrignani, CEO dei Forum Studios e direttore artistico del Forum Theatre, ha svelato che la collaborazione e amicizia è nata dal cineconcerto del film Il Gladiatore all'interno del Colosseo, avvenuto nel 2018, aggiungendo poi: "Averlo con noi in questa nuovissima impresa del Forum Theatre è un orgoglio, e sarà bello condividere con i suoi fans italiani e internazionali l'energia pazzesca che sprigiona questo Teatro, che siamo felici di inaugurare con un amico come lui".