Russell Crowe: i due figli del Gladiatore nella foto condivisa su Instagram

I figli di Russell Crowe stanno crescendo in fretta! In occasione della Festa della mamma, Danielle Spencer, la ex-moglie del Gladiatore, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in compagnia dei loro due figli.

I due figli di Russell Crowe e della sua ex-moglie Danielle Spencer si chiamano Charles e Tennyson e hanno, rispettivamente, 17 e 14 anni e mezzo. La foto condivisa su Instagram dalls loro madre li mostra sorridenti. Danielle Spencer ha scritto: "Qua avevo appena detto ai miei figli di sorridere. Peccato non l'abbia fatto anche io. Abbiamo trascorso una piacevole Festa della Mamma. Spero che tutte le mamme, oggi, siano state sufficientemente viziate!".

Russell Crowe e Danielle Spencer si sono conosciuti nel 1990 sul set di The Crossing, hanno deciso di convolare a nozze nel 2003 e hanno ufficializzato il divorzio nel 2018. Lo scorso giugno, Russell Crowe ha spiegato perché i suoi due figli hanno scelto di trascorrere la quarantena con loro madre a Sydney e ha dichiarato al Sunrise: "Mi hanno risposto che lì avrebbero avuto a disposizione Uber Eats e tutto il cibo possibile. A Sydney stanno decisamente bene insieme alla loro madre!".

In occasione della recente trasmissione radiofonica JOY Breakfast with the Murphys, Russell Crowe ha rivelato che ruolo interpreterà in Thor: Love and Thunder. Il divo hollywoodiano presterà il suo volto per interpretare nientepopodimeno che Zeus. Il nuovo film di Taika Waititi prodotto dai Marvel Studios arriverà al cinema a partire dal 6 maggio 2022.