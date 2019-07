Rupert Grint dopo Harry Potter: "Penso di aver perso un po' di me stesso"

Rupert Grint, l'attore meglio conosciuto come Ron Weasley nella saga di Harry Potter, ha raccontato la sua esperienza dopo la fama acquisita negli anni dopo il suo popolare ruolo.

Lo scorso weekend, durante il Glastonbury Festival in Inghilterra, Rupert Grint ha rilasciato un'intervista al The Sun raccontando ciò che ha provato durante quegli anni e anche dopo aver girato gli otto capitoli della saga, soprattutto le difficoltà avute dopo essere diventato famoso in tutto il mondo. "Faccio fatica a ricordare la mia vita prima di Harry Potter. Penso di aver perso un po' di me stesso lungo la strada. Con la fama, diventi il tuo personaggio anche se non lo sei affatto. Dal momento in cui ho ottenuto la parte la mia vita è cambiata"

L'attore continua, raccontando delle difficoltà di interpretare lo stesso personaggio per più di dieci anni, soprattutto durante l'infanzia e l'adolescenza. "È stato un periodo strano e ho avuto bisogno di molto tempo per assimilare questa stranezza. Essere invisibile è impossibile ancora oggi"

Daniel Radcliffe e Rupert Grint in una scena di Harry Potter e la camera dei segreti

Rupert Grint ricorda un particolare momento di quel periodo, in cui si trovava a Tokyo con Daniel Radcliffe e Emma Watson, suoi compagni di viaggio "È stato terrificante, assolutamente da pazzi. Non avevo mai visto niente del genere. Eravamo al mercato, le scuole erano finite e siamo stati praticamente assaliti da una mandria di ragazzini. Credo sia stata la prima volta che volevo scappare"

Nonostante i momenti difficili in cui si è ritrovato, Rupert Grint sicuramente non dovrà preoccuparsi delle sue finanze, visti i cachet ricevuti per la partecipazione ai film di Harry Potter.

In questi giorni, inoltre, si è parlato di una serie tv dedicata ad Harry Potter, che la Warner Bros. starebbe preparando per la sua nuova piattaforma di streaming. Si dice che la serie potrebbe essere un prequel dei film, sempre ambientata nella magica scuola di Hogwarts e in alcuni luoghi d'Europa, ma i dettagli sulla trama sono ovviamente ancora top secret. Restiamo in attesa di conferme e di nuovi dettagli sul ritorno dell'universo creato da J.K.Rowling.