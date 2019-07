Harry Potter: una serie tv in preparazione presso Warner Bros.

Una serie tv dedicata al magico mondo di Harry Potter sarebbe in preparazione presso Warner Bros.. Lo studio avrebbe deciso di proseguire le avventure di Harry Potter sul piccolo schermo preparando una serie per il suo servizio streaming.

Nonostante la fine della saga letteraria di Harry Potter, e dei film ad essa ispirati, l'interesse dei fan nei confronti di questo universo ha continuato ad essere alimentato da spettacoli teatrali e dalla saga prequel di Animali fantastici e dove trovarli.

Adesso Warner Bros. avrebbe gettato le basi per proseguire il franchise sul piccolo schermo con una serie tv rivolta al servizio streaming in arrivo. Dalle notizie circolate finora la serie tv sarà un prequel ambientato per lo più a Hogwarts e in alcune parti d'Europa. I dettagli del plot, al momento, sono top secret, ma a quanto pare nello show faranno la loro comparsa nuovi personaggi e nuove creature che vivono nello stesso universo dei romanzi di Harry Potter.

Restiamo in attesa di nuovi dettagli. Nel frattempo apprendiamo che l'uscita di Animali Fantastici 3, che vede Eddie Redmayne nei panni del Magizoologo Newt Scamander, è slittata da novembre 2020 a novembre 2021. le riprese del film dovrebbero tenersi la prossima estate, perciò dovremo attendere ancora a lungo per avere novità al riguardo. Nell'attesa potete approfondire con le nostre anticipazioni su Animali fantastici 3.