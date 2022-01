Rupert Grint condivide uno scatto di sua figlia sul set di Servant (FOTO)

Rupert Grint ha scelto Instagram per condividere una foto di Wednesday, sua figlia di 1 anno, riflettendo, all'interno della didascalia, sulla recente reunion di Harry Potter e celebrando la premiere della terza stagione di Servant, il suo show distribuito su Apple TV+.

Nello scatto, Wednesday è seduta su una minuscola sedia da regista blu con i capelli raccolti in un mini codino con un fiocco rosa. "Ciao! E' venuto fuori che faccio schifo ad usare Instagram. In ogni caso Buon Anno Nuovo! Grazie a tutti per aver guardato la Reunion di Harry Potter." Ha scritto Grint nella didascalia.

"È così divertente guardare indietro e condividere alcuni di quei ricordi con tutti voi", ha continuato l'interprete di Ron Weasley, "Su una nota un po' più sinistra... la terza stagione di Servant si sta avvicinando di soppiatto. Mettetevi comodi, sarà un vero e proprio viaggio!"

Lo scorso mese Rupert Grint, durante un'intervista di ET, ha rivelato: "La paternità ha decisamente cambiato la mia prospettiva. Da quando sono diventato papà, mi sono fatto un'idea migliore, per quanto concerne Servant, di cosa può fare quel tipo di perdita a una famiglia, è inimmaginabile.... è abbastanza difficile per me affrontare quel dolore direttamente. Lo trovo semplicemente incredibile."