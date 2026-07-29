La ruota della fortuna festeggia i 70 anni di Gerry Scotti con una puntata speciale: ecco quando

Il conduttore compirà 70 anni il prossimo 7 agosto e Mediaset sarebbe pronta a celebrare il traguardo con un appuntamento speciale del game show che sta conquistando il pubblico di Canale 5.

Gerry Scotti si prepara a festeggiare un traguardo importante: il prossimo 7 agosto il conduttore compirà 70 anni. Per l'occasione, Mediaset sarebbe pronta a celebrare il suo volto simbolo con una puntata speciale de La Ruota della Fortuna.

L'ipotesi è che l'appuntamento possa andare in onda proprio nel giorno del compleanno, ma per conoscere la data e le modalità ufficiali della celebrazione si attendono conferme da parte dell'azienda, così come maggiori dettagli sugli eventuali ospiti e sulle sorprese pensate da Mediaset.

Gerry Scotti compie 70 anni: La Ruota della Fortuna pronta a festeggiarlo

La notizia è stata anticipata da Giuseppe Candela sulle pagine di Chi, dove il giornalista ha scritto: "L'entusiasmo è quello dei 20 anni, ma il prossimo 7 agosto Gerry Scotti spegnerà 70 candeline. Il conduttore pavese sta vivendo un momento d'oro grazie ai numeri record de La Ruota della Fortuna. Proprio il quiz in onda nell'access prime time di Canale 5 festeggerà il suo mattatore con una puntata speciale. Un compleanno che promette scintille e sorprese".

Samira Lui e Gerry Scotti

Si tratterebbe quindi di una puntata speciale che potrebbe prevedere la presenza di ospiti e personaggi di primo piano del mondo Mediaset. Non è ancora chiaro, però, se lo speciale prevederà anche un prolungamento fino alla prima serata, come già accaduto in passato, oppure se occuperà esclusivamente la fascia dell'access prime time.

L'appuntamento si inserirebbe in un momento particolarmente positivo per Gerry Scotti, protagonista di una stagione televisiva caratterizzata da ascolti importanti. La Ruota della Fortuna continua infatti a imporsi nella sfida dell'access prime time, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti della programmazione di Canale 5.

Nelle ultime settimane, Affari Tuoi si è preso una pausa e il programma che lo ha sostituito in estate, L'Eredità Summer, condotto da Marco Liorni, non è riuscito finora a mantenere gli stessi livelli del programma di Stefano De Martino. La media degli ascolti è scesa intorno al 17%, lasciando così spazio a La Ruota della Fortuna, che continua a vincere sera dopo sera la sfida degli ascolti nell'access prime time, una delle fasce più importanti dal punto di vista pubblicitario.

Samira Lui e il successo del game show di Canale 5

Nel suo articolo, Giuseppe Candela ha dedicato anche una breve parentesi a Samira Lui, altro volto centrale de La Ruota della Fortuna. La showgirl è legata da otto anni all'imprenditore napoletano Luigi Punzo e, secondo quanto riportato da Candela, continua a essere protagonista del successo del programma al fianco del conduttore, mentre resta al centro del cosiddetto "tormentone del matrimonio".

Ogni settimana, come sottolinea il settimanale, emergono nuove indiscrezioni sul possibile futuro della coppia. Una relazione solida e stabile che, naturalmente, non esclude un eventuale grande passo verso l'altare, ma che al momento sembra procedere senza fretta, in attesa del momento giusto.