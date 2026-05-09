Run stasera su Rai 4: suspense e segreti nel thriller con Sarah Paulson

Questa sera su Rai 4 arriva un thriller psicologico carico di tensione e colpi di scena. In prima serata va in onda Run, il film diretto da Aneesh Chaganty che racconta il rapporto inquietante tra una madre iperprotettiva e una figlia costretta a vivere isolata dal mondo. Con protagoniste Sarah Paulson e Kiera Allen, "Run" mescola suspense, mistero e tensione psicologica in una storia che terrà gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto.

Di Cosa parla Run: La trama

La protagonista è Chloe, un'adolescente costretta sulla sedia a rotelle a causa di una paralisi congenita agli arti inferiori e affetta da numerose patologie che la rendono totalmente dipendente dalle cure della madre Diane. Protettiva e premurosa, la donna ha sempre accudito la figlia con dedizione, tenendola però lontana dal mondo esterno e isolandola da qualsiasi rapporto sociale.

Con il passare del tempo, Chloe comincia però a sospettare che la madre le abbia nascosto qualcosa di inquietante. Decisa a scoprire la verità sul proprio passato e su quello di Diane, la ragazza avvia un'indagine personale che la porterà a rivelazioni terrificanti.

Run: Kiera Allein in una sequenza

Perché non perderlo?

Il film è diretto da Aneesh Chaganty (già acclamato per Searching), che firma un'opera hitchcockiana moderna, capace di mescolare le atmosfere di grandi classici come Misery non deve morire e Che fine ha fatto Baby Jane?.

Record su Hulu: Al suo debutto negli USA, è diventato il film più visto di sempre sulla piattaforma streaming nel settore on demand.

Al suo debutto negli USA, è diventato il film più visto di sempre sulla piattaforma streaming nel settore on demand. Il parere d'autore: Persino il re del brivido Stephen King ne è rimasto stregato, definendolo: "Solo terrore snervante, senza distrazioni".

Persino il re del brivido ne è rimasto stregato, definendolo: "Solo terrore snervante, senza distrazioni". Protagonista autentica: Kiera Allen è una delle poche attrici con disabilità motoria reale a interpretare un ruolo da protagonista in un thriller di questo livello, regalando una performance di incredibile forza fisica e psicologica.

Run: Sarah Paulson e Kiera Allen in una scena del film

Il cast del film

Regia: Aneesh Chaganty

Aneesh Chaganty Sarah Paulson: Diane Sherman

Diane Sherman Kiera Allen: Chloe

Chloe Pat Healy: Tom, il postino

Tom, il postino Sara Sohn: Kammy, l'infermiera

Dove vedere Run in tv e in streaming

Il thriller diretto Aneesh Chaganty da andrà in onda stasera, sabato 9 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 4. Run sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.