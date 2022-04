Rumspringa: Il viaggio di Jacob, su Netflix in streaming da oggi

Rumspringa: Il viaggio di Jacob, la nuova commedia amish di Netflix, sbarca in streaming per tutti gli utenti abbonati a partire da oggi 29 aprile 2022!

Al termine della scuola, molti giovani Amish vengono designati per il "Rumspringa", un periodo nel quale le famiglie allentano il controllo sui propri figli e li lasciano liberi di vivere delle esperienze in giro per il mondo, o comunque nei luoghi che preferiscano, che siano vicini o meno a casa. Ragazzi e ragazze si uniscono ad altri coetanei e possono esplorare ogni situazione: l'importante è che non lo facciano con altri Amish, altrimenti tutto questo diventerebbe assolutamente superfluo.

Rumspringa - Il viaggio di Jacob: una scena

La comunità vuole infatti assicurarsi che la professione di fede che questi giovani saranno chiamati a fare sia consapevole delle rinunce a cui andranno incontro. Anche per Jacob è arrivato questo periodo cruciale. Giunto a Berlino, il ragazzo conoscerà tante persone nuove e un'affascinante ragazza: rinunciare alle amicizie e all'amore potrebbe essere per lui un passo impossibile da compiere... Rumspringa: il viaggio di Jacob è il secondo lungometraggio per la regista tedesca Mira Thiel, autrice nel 2016 di Good to Birds, un'altra commedia romantica.