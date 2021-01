Rudy Giuliani: Il trono di spade ha influenzato il suo discorso a Capitol Hill

L'assalto a Capitol Hill è l'evento che ha aperto il 2021. A questo proposito, Rudolph Giuliani ha ammesso l'influenza che Tyrion Lannister e Il trono di spade hanno avuto relativamente al discorso pronunciato poco prima dell'assalto al Campidoglio.

Il trono di spade: un primo piano di Peter Dinklage nel finale di serie, The Iron Trhone

Per difendersi dalle accuse di aver aizzato la folla ad attaccare Capitol Hill in seguito a un suo discorso, Rudolph Giuliani ha fatto ricorso al celebre discorso di Tyrion Lannister ne Il trono di spade. Come riporta The Wrap, infatti, le affermazioni di Giuliani e di Donald Trump sarebbero state interpretate proprio come un invito alla rivolta armata e all'insurrezione. In occasione di una conversazione con Brett Samuels, l'ex sindaco di New York ha dichiarato: "Il mio riferimento è andato a quella sorta di processo a cui è stato sottoposto Tyrion in quel celebre documentario su eventi fittizi avvenuti in Inghilterra. Tyrion viene accusato di omicidio ma non è colpevole e non può difendersi".

Brett Samuels ha diffuso la sua conversazione con Giuliani su Twitter ed è rimasto decisamente incuriosito dalla sua descrizione de Il trono di spade come un documentario e gli ha chiesto se si riferisse proprio alla serie che traspone il mondo creato da George R. R. Martin. La risposta di Giuliani è stata affermativa. Il legale di Donald Trump ha dichiarato: "Io parlo di uno scontro particolare. Nel caso in cui ad uscirne vincitori di questo scontro singolare fossero stati loro, allora noi non ne saremmo usciti soltanto sconfitti ma anche svergognati. Al contrario, in caso di nostra vittoria, loro sarebbero finiti in galera".

Rudy Giuliani ha anche descritto la folla come completamente calma e serena durante il suo discorso poco prima dell'assalto a Capitol Hill. L'ex sindaco ha detto: "La folla non ha dato segni di squilibrio né si è messa a urlare. Ho preso parte a comizi ben più caldi e pericolosi. Non ho mai incitato la folla ad atti di violenza fisica".