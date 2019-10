Rosy Abate 2, quarta puntata stasera su Canale 5: anticipazioni

Rosy Abate 2 torna stasera su Canale 5 dalle 21.25 con la quarta puntata di questo nuovo ciclo di episodi per la Regina di Palermo. E quello di stasera, 4 ottobre, sarà, con pochi dubbi, il penultimo episodio dell'intera serie spin-off di Squadra Antimafia.

Le anticipazioni della puntata vedono Rosy (Giulia Michelini) e Regina (Paola Michelini) in preda alla disperazione per l'arresto di Leo (Vittorio Magazzù), accusato ingiustamente dell'omicidio di Nadia. Nel carcere minorile in cui viene trasferito, il ragazzo subisce le aggressioni di altri detenuti che hanno ricevuto da Antonio Costello (Davide Devenuto) l'ordine di intimorirlo.

Quello che il boss non sa è che Rosy è una madre disposta a tutto pur di salvare il figlio: con la complicità di Luca (Mario Sgueglia) e Regina, cercherà con ogni mezzo di tirar fuori Leo da quella cella che potrebbe diventare la sua tomba.

Quella che ci aspetta è dunque una puntata carica di emozioni, anche se, come auspicabile, lo scioglimento dell'intera vicenda arriverà solo nella prossima puntata, l'ultima della stagione e molto probabilmente dell'intera serie: Giulia Michelini, infatti, ha espressamente ammesso, pur essendo affezionata al personaggio di Rosy Abate, di non avere più molta intenzione di continuare a interpretarla.

