Rossosperanza: biglietti omaggio per vedere il film in sala a Roma, Milano, Bologna e Torino

Ecco come ottenere dei biglietti omaggio per le proiezioni del film Rossosperanza: le città e i cinema coinvolti nell'iniziativa.

Rossosperanza è il film diretto da Annarita Zambrano con Eliana Miglio e Antonio Zavatteri in arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo 24 Agosto 2023. La sceneggiatura della pellicola, ambientata nell'Italia degli anni '90, è stata firmata dalla stessa regista. Alcuni fortunati spettatori potranno assistere gratuitamente alle proiezioni valide per gli spettacoli da giovedì 24 agosto a domenica 27 agosto. Le città interessate sono Roma, Bologna, Torino e Milano.

Rossosperanza: Trama

Fine anni Ottanta. In una lussuosa villa destinata come istituto di riabilitazione per giovani con difficoltà, Zena, una sedicenne, incontra alcuni suoi coetanei, ovvero Alfonso, Adriano e Marzia, con i quali instaura un profondo legame di amicizia.

Rossosperanza: una foto

Tutti loro provengono da famiglie benestanti, ma hanno in comune un aspetto incredibile: sono ritenuti colpevoli di qualcosa di orribile, e devono riscattare le proprie colpe isolandosi dalle proprie origini.

Rossosperanza: Cast

Biglietti omaggio: dove e quando

ROMA

CINEMA MIGNON

Giovedì 24 agosto - 10 biglietti

Venerdì 25 agosto - 10 biglietti

Sabato 26 agosto - 10 biglietti

Domenica 27 agosto - 10 biglietti

CINEMA GREENWICH

Giovedì 24 agosto - 10 biglietti

Venerdì 25 agosto - 10 biglietti

Sabato 26 agosto - 10 biglietti

Domenica 27 agosto - 10 biglietti

CINEMA LUX

Giovedì 24 agosto - 10 biglietti

Venerdì 25 agosto - 10 biglietti

Sabato 26 agosto - 10 biglietti

Domenica 27 agosto - 10 biglietti

TORINO

CINEMA NAZIONALE

Giovedì 24 agosto - 10 biglietti

Venerdì 25 agosto - 10 biglietti

Sabato 26 agosto - 10 biglietti

Domenica 27 agosto - 10 biglietti

BOLOGNA

CINEMA LUMIERE

Giovedì 24 agosto - 10 biglietti

Venerdì 25 agosto - 10 biglietti

Sabato 26 agosto - 10 biglietti

Domenica 27 agosto - 10 biglietti

MILANO

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA

Venerdì 25 agosto - 10 biglietti

Sabato 26 agosto - 10 biglietti

Domenica 27 agosto - 10 biglietti

Come richiedere i biglietti omaggio

I biglietti, due per ogni singolo nominativo, saranno assegnati fino a esaurimento e dovranno essere richiesti inviando una email a info@blublunetwork.com. Attenzione: riceveranno risposta alla email di richiesta solo coloro a cui verranno assegnati i biglietti.