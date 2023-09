Locarno a Milano 2023: il festival punta i riflettori sul futuro del cinema

Locarno a Milano è di ritorno per uno speciale fine settimana (29 settembre - 1 ottobre) dove presenteremo una selezione di 9 dei titoli più significativi dell'ultima edizione del Festival, la 76esima, tutti in lingua originale e sottotitolati in italiano. Vi invitiamo quindi nel cuore del capoluogo meneghino, presso lo storico Cinema Arlecchino, per tre giorni di proiezioni e una Tavola rotonda sullo stato del cinema italiano. Programma completo e biglietti su www.cinetecamilano.it.

Realizzato in collaborazione con la Cineteca di Milano e Filmidee, e grazie al generoso supporto di Fondazione Cariplo, l'evento porta Locarno a Milano, con proiezioni, incontri con registi, tra cui Laura Ferrés, Annarita Zambrano, Basil Da Cunha e Simone Bozzelli e discussioni di attualità per scoprire nuove tendenze, talenti e prospettive nel mondo del cinema italiano.

Patagonia: l'abbraccio tra Augusto Mario Russi e Andrea Fuorto

"Locarno a Milano è più che un'estensione del programma della 76esima edizione del Festival: un dialogo attivo in grado di mettere in rete il meglio del cinema mondiale con le energie più appassionanti del nuovo cinema italiano. Dalla riscoperta di un classico del cinema pre codice Hays come California Straight Ahead al cinema immaginifico di Bertrand Mandico e alla sorprendente opera prima La imatge permanent, dall'immersione sensoriale di El auge de l'humano 3 di Eduardo Williams tuffandosi nella musicalità di Manga D'Terra di Basil Da Cunha. Locarno a Milano è anche un'occasione di parola: con Simone Bozzelli, regista di Patagonia, Annarita Zambrano, autrice del sensuale Rossosperanza e Tommaso Santambrogio, rivelato da Gli oceani sono i veri continenti. Locarno a Milano è il cinema nuovo, emergente, giovane, presentato nel più grande Festival svizzero che incontra il pubblico italiano. Un dialogo appassionante che continua e si rinnova instancabile" ha dichiarato Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival.

La tavola rotonda: 'Se ci fosse luce sarebbe bellissimo'

Cosa significa essere un esordiente e cosa serve per fare un film nel panorama cinematografico di oggi? Lo stato del nuovo cinema italiano sarà un tema centrale della Tavola rotonda con Simone Bozzelli, Tommaso Santambrogio e Annarita Zambrano sul passato, il presente e il futuro della settima arte in Italia.

Da non perdere: Find a Film!

Undici giovani registi da tutto il mondo hanno scavato negli archivi della RSI (Radiotelevisione Svizzera) per creare un film collettivo che dà un nuovo significato e un nuovo contesto alle immagini in movimento del passato. Sotto la guida creativa di Radu Jude, uno dei registi europei più innovativi degli ultimi anni, Find a Film! è il frutto della Locarno Spring Academy 2023.

Rari classici, accuratamente restaurati

Nel corso delle tre giornate sarà anche proposta la proiezione della commedia muta americana California Straight Ahead (1925) di Harry A. Pollard, sapientemente restaurata in 2k dall'unica copia in 35mm conosciuta e conservata alla Cineteca di Milano. Inoltre, per i più piccoli, sarà possibile vedere La rosa di Bagdad (1949) di Anton Gino Domenighini, anch'essa restaurata da Film Documentari d'Arte in collaborazione con l'Istituto Luce Cinecittà e il laboratorio Augustus Color di Roma.