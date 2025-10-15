Rosso, bianco e sangue blu: il sequel, con al centro il 'Royal Wedding', verrà realizzato

Amazon MGM Studios ha annunciato l'atteso secondo capitolo della storia d'amore tra il principe Henry e Alex, ecco i primi dettagli.

Rosso, bianco e sangue blu 2 verrà realizzato: dopo molta attesa Amazon MGM Studios ha finalmente confermato la produzione del sequel.

I produttori hanno inoltre annunciato il ritorno dei protagonisti e il nome della regista che si occuperà del progetto, intitolato Red, White & Royal Wedding.

I protagonisti e il team dietro le quinte

Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez riprenderanno i ruoli del principe Henry e di Alex Claremont-Diaz, il figlio del presidente degli Stati Uniti, i protagonisti della storia di Rosso, bianco e sangue blu (di cui potete leggere la la nostra recensione), raccontando un nuovo capitolo della loro storia d'amore che sembra coinvolgerà un 'matrimonio reale'.

Jamie Babbit, già nominata per cinque volte agli Emmy, sarà impegnata dietro la macchina da presa, mentre la sceneggiatura è firmata da Gemma Burgess, Matthew Lopez e Casey McQuiston, che ha scritto il romanzo da cui è tratto il progetto e farà parte del team di produttori insieme a Greg Berlanti e Sarah Schechter, Lopez e Jennifer Salke.

Le dichiarazioni dei produttori

Julie Rapaport di Amazon MGM Studios ha dichiarato in un comunicato ufficiale: "Dopo aver visto l'incredibile dimostrazione di affetto riservata a Rosso, bianco e sangue blu da parte dei fan di tutto il mondo, è chiaro che la storia di Alex e Henry ha davvero trovato il favore del pubblico".

Rosso, Bianco e Sangue Blu: un'immagine del film

La produttrice ha aggiunto: "Non potremmo essere più entusiasti di continuare questo viaggio con Jamie Babbit al timone: la sua acuta sensibilità comica e la sua narrazione toccante la rendono la regista perfetta per dare seguito alla magia del primo film, in cui Matthew López ha splendidamente portato in vita l'amato libro di Casey McQuiston. Insieme a Jamie, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Matthew, Casey, Jennifer Salke, Gemma Burgess e, naturalmente, Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez, non vediamo l'ora di regalare ai fan un nuovo indimenticabile capitolo della loro storia d'amore".

Berlanti e Schechter hanno invece aggiunto: "Non c'è regista più adatta di Jamie Babbit a dirigere questo film. I suoi decenni di esperienza nel promuovere storie queer e la sua esperienza nel realizzare film e serie TV intelligenti, divertenti e commoventi ci danno grande fiducia. Siamo grati a tutti in Amazon MGM per il loro supporto. Più di chiunque altro vogliamo ringraziare i fan, la cui passione ha alimentato questo sequel. Anche noi siamo fan e non vediamo l'ora di rivedere Nick e Taylor nei panni di Henry e Alex".

Rosso, Bianco e Sangue Blu: una scena del film

McQuinston ha sottolineato che lavorare con il team coinvolto è stato un sogno diventato realtà e spera che i lettori e gli spettatori ameranno il modo in cui continua la storia nel sequel, di cui non è stata svelata la trama. Casey ha voluto inoltre esprimere la sua gratitudine nei confronti di Lopez, che aveva diretto il primo film e ha co-scritto la storia del sequel.

Babbit ha invece dichiarato: "Dopo aver diretto Gonne al bivio quando ero un ventenne, sono entusiasta nel ritornare nell'universo dell'amore queer di Red, White & Royal Wedding. Abbiamo tutti bisogno di questo tipo di ottimismo, fantasia e gioia gay. Sono elettrizzata nel lavorare con questo team brillante".