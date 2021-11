Rosamund Pike: "Ho rifiutato un ruolo in L'uomo d'acciaio"

L'attrice Rosamund Pike ha svelato i motivi per cui ha rifiutato un ruolo nel film L'uomo d'acciaio diretto da Zack Snyder.

Rosamund Pike ha svelato di aver rifiutato un ruolo nel film L'uomo d'acciaio per poter recitare in un altro progetto, La furia dei Titani.

L'attrice, attualmente tra i protagonisti della serie fantasy La ruota del tempo, ha spiegato i motivi della sua scelta in una recente intervista.

Wrath of the Titans: Rosamund Pike in una scena d'azione del film

Parlando a Collider, Rosamund Pike ha raccontato: "Penso fossi veramente interessata al modo in cui il regista stava avvicinandosi al film La furia dei Titani. Era un sudafricano chiamato Jonathan Liebesman e aveva questo approccio quasi in stile documentario a questo grande mondo, ho pensato che mi avrebbe insegnato molto".

L'attrice ha aggiunto: "Alle volte si scelgono i ruoli in base a quello che pensi di imparare interpretandoli e ho pensato che ci fossero delle cose che avrei appreso da quel progetto, ed è quello che è accaduto".

Rosamund ha concluso sottolineando: "In realtà mi ha insegnato davvero molto sulle scene d'azione".

La star non ha svelato che parte Zack Snyder voleva affidarle in L'uomo d'acciaio, tuttavia sembra probabile fosse il ruolo di Faora, a servizio del generale Zod.

La ruota del tempo è la serie ideata come adattamento dei romanzi di Robert Jordan prodotta per Amazon Prime Video. Nella scena mostrata all'evento americano appaiono anche Egwene al'Vere, Perrin Aybara a Ran al'Thor, personaggi interpretati da Madeleine Madden, Marcus Rutherford e Josha Stradowski.