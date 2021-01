Rosa Pietra Stella, il film arriva in streaming con IoRestoInSala

Martedì 19 gennaio alle ore 20.30 arriva sugli schermi di IoRestoInSala il film Rosa Pietra Stella, diretto da Marcello Sannino, regista napoletano all'esordio in un lungometraggio di finzione, ma con una lunga carriera di documentari premiati in Italia e all'estero.

Protagonisti del film Ivana Lotito, lanciata dal ruolo di Azzurra in Gomorra - La serie, Ludovica Nasti, la piccola Lila de L'amica Geniale e Fabrizio Rongione, attore belga di origini italiane lanciato dai Dardenne nel film Palma d'oro Rosetta. Saranno proprio loro, regista e attori, a presentare il film in diretta streaming, diretta che, come di consueto, sarà visibile anche sulle pagine Facebook di ognuno dei cinema aderenti a www.iorestoinsala.it. Presentato in anteprima mondiale all'International Film Festival di Rotterdam e in anteprima nazionale al Giffoni Film Festival - Sezione Generator+18, Rosa Pietra Stella (titolo che omaggia un verso del celebre brano di Sergio Bruni Carmela) è la storia di una giovane donna, bella e indomita che tira avanti giorno per giorno con lavori precari e vane ambizioni, finché non le capita, per conto di un avvocato, di fare affari con gli immigrati clandestini che popolano i vicoli del centro antico di Napoli.

Rosa Pietra Stella: una sequenza del film

È stata una madre poco presente di una bambina di undici anni, Maria, ma ora vuole rimediare, assumersi le proprie responsabilità e vivere la sua maternità. Conosce Tarek, un quarantenne algerino, e lo travolge nella sua lotta per trovare un equilibrio, una vita. Sullo sfondo una città-metafora della contemporaneità, multiculturale e polverosa, sensuale e squilibrata, con sporadici raggi di sole a coltivare le illusioni di ognuno. Un luogo in cui arrivare e mai più riuscire a ripartire. "Parlare delle persone o dei problemi sociali? - dice il regista - In realtà, come diceva Rossellini riguardo il suo capolavoro Europa '51, non esiste nessun problema semplicemente "sociale", i problemi sono tutti problemi umani. E in questi tempi sempre più disumani bisogna ripartire dalle persone. [...] Aldilà della riflessione sul mondo, ciò che da sempre mi interessa nel mio lavoro è la persona. In questo caso una donna, che ancora oggi, in quanto donna, ha troppo spesso una posizione marginale."

Rosa Pietra Stella: Ivana Lotito, "Amo esplorare il femminile in tutte le sue sfumature"