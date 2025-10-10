Rosa Chemical, notte bollente con un personaggio dello spettacolo? (E non è Erica Martinelli)

Le indiscrezioni arrivano dal settimanale Oggi: tra il cantante e un'attrice sarebbe nato un legame intenso. L'incontro sarebbe avvenuto a Trastevere, nella casa di lei.

Un nuovo, clamoroso gossip scuote il mondo dello spettacolo. Secondo quanto rivelato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, tra Rosa Chemical e Vera Gemma sarebbe scoppiata una passione travolgente. Il cantante - attualmente tra i concorrenti più apprezzati delle prime puntate di Ballando con le Stelle - avrebbe iniziato una relazione con la figlia del compianto attore Giuliano Gemma, nota al pubblico anche per la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi.

Il gossip che infiamma il web

"Fermi tutti! È scoppiata una irrefrenabile passione tra il neo ballerino Rosa Chemical e la bombastica Vera Gemma. Il rapper, al secolo Manuel Franco Rocati, a una manciata di ore dalla sua prima esibizione a Ballando con le Stelle, ha trascorso infatti una indimenticabile serata con la figlia del grande Giuliano", ha scritto Dandolo su Oggi.

Pare che i due si siano conosciuti inizialmente sui social e che da lì sia nato un legame sempre più intenso. "I piccioncini - continua Dandolo - dopo un primo approccio virtuale, si sono lasciati trasportare dalla passione trascorrendo dei bei momenti insieme. I loro incontri sono avvenuti in gran segreto nel quartiere romano di Trastevere, nella lussuosa casa dell'attrice, la stessa in cui ha vissuto buona parte della sua vita il padre Giuliano. Il cantante è stato visto più volte entrare in piena notte. È vero amore o solo un fuoco di paglia? Ah, saperlo!".

Vera Gemma

Rosa Chemical tra amore e ballo

Il cantante, che in questa edizione di Ballando con le Stelle balla con la maestra Erica Martinelli, ha conquistato il pubblico e la giuria con il suo stile eccentrico e la sua energia. Durante l'ultima puntata, Rossella Erra aveva addirittura ipotizzato una certa complicità "oltre la danza" tra i due, ma, stando alle ultime indiscrezioni, il cuore di Rosa Chemical batterebbe per un'altra: proprio Vera Gemma.

Dalla provocazione di Sanremo al nuovo amore?

Il nome di Rosa Chemical è da sempre sinonimo di provocazione. Indimenticabile il bacio con Fedez durante Sanremo 2023, un gesto che - come ammesso dallo stesso cantante nel podcast MondoCash - era stato in parte preparato alle spalle di Chiara Ferragni, co-conduttrice di quella edizione del Festival, tenuta all'oscuro di quello che stava per succedere all'Ariston.

Nel podcast Muschio Selvaggio, Fedez aveva scherzato dicendo: "Sono in prima fila, vieni a darmi un bacio". Rosa prese la battuta alla lettera, sorprendendo tutti con quel gesto che fece il giro del mondo e che, secondo molti, cambiò per sempre gli equilibri della coppia più chiacchierata d'Italia. Oggi, invece, Rosa sembra aver trovato un nuovo equilibrio e, forse, anche l'amore. Che tra lui e Vera Gemma sia nata una reale storia o solo una passione momentanea, lo scopriremo presto.