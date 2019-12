Rooney Mara sostiene Animal Equity: ecco il video dell'inchiesta sugli allevamenti intensivi

Rooney Mara, attrice e attivista da tempo impegnata per sostenere i diritti degli animali, ha unito le forze con Animal Equity per realizzare un'inchiesta sotto copertura all'interno di due allevamenti intensivi, di cui online è stato diffuso il video.

La star, voce narrante del video intitolato Con i Miei Occhi, mostra le terribili condizioni in cui vivono maiali e polli mantenuti in terribili condizioni in attesa di essere uccisi per venderne la carne.

Animal Equality è un'organizzazione internazionale che lavora con società, governi e aziende per porre fine alla crudeltà sugli animali sfruttati dall'industria alimentare.

Rooney Mara ha dichiarato: "Nulla ti prepara a guardare gli occhi di una scrofa, la cui vita consiste nell'essere continuamente ingravidata artificialmente e a vivere costretta in una gabbia fino a quando non verrà mandata al macello. Continuavo a pensare a mia sorella, che ha appena avuto un bambino, e a quanto fosse bello quel desiderio immediato di nutrire e proteggere tuo figlio. Non riesco a immaginare quanto possa essere terribile vivere letteralmente intrappolati e schiacciare i tuoi figli involontariamente, senza poter fare nulla al riguardo".

L'investigazione mostra scene all'interno di un allevamento di oltre 3.000 maiali in gabbia e un altro allevamento di oltre 50.000 polli ammassati gli uni sugli altri, con migliaia di animali che subiscono sofferenze estreme.

Secondo i dati raccolti sull'allevamento di polli visitato, 1.936 animali sono morti nelle prime sette settimane di vita, con una media di 42 polli morti al giorno.

I risultati dell'inchiesta mostrano inoltre:

● Polli allevati per crescere in modo estremamente sviluppato, così rapidamente, che le loro zampe e gli organi non possono possono reggere il ritmo, causando attacchi di cuore, insufficienza agli organi interni e deformità delle zampe e al corpo;

● Polli feriti e incapaci di muoversi, che muoiono per fame e sete;

● Scrofe confinate in gabbie, che non possono girarsi o allattare adeguatamente i loro piccoli, rischiando così di schiacciarli alla nascita a causa della mancanza di spazio;

● Dozzine di maialini deboli e morenti che non ricevono assistenza veterinaria;

● Maiali con gravi ernie non trattate dal punto di vista medico;

Matteo Cupi, Direttore Esecutivo di Animal Equality Italia, ha aggiunto: "Gli investigatori sotto copertura di Animal Equality affrontano un grande rischio personale per mostrare ciò che l'industria della carne vuole nascondere e ciò che il pubblico ha tutti il diritto di sapere. Siamo profondamente grati a Rooney per aver coraggiosamente guardato negli occhi questi animali, unendosi a noi nella promessa di condividere la loro sofferenza con chiunque saprà ascoltare. Il suo coraggio è davvero unico".

Secondo i dati ISTAT ed Eurostat, ogni anno in Italia vengono macellati più di 500 milioni di polli e più di 8 milioni di maiali, con il 90% di questi animali confinati negli allevamenti intensivi.