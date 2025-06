Roofman: Channing Tatum si nasconde in un Toys 'R' Us nel trailer del film

Il film 10 ottobre arriverà nelle sale americane, grazie a Miramax, il film Roofman, con star Channing Tatum, di cui è stato condiviso il primo trailer.

Il video regala alcune sequenze del progetto, tra momenti divertenti e drammatici, anticipando così l'atmosfera del progetto ispirato a una storia vera diretto da Derek Cianfrance.

Coda racconta Roofman

Il cast del film, oltre a Channing Tatum, è composto anche da Kirsten Dunst e Peter Dinklage. Roofman si basa sulla storia vera di un ex militare che, essendo alle prese con alcune difficoltà economiche, inizia a compiere delle rapine introducendosi dal tetto, tecnica che gli fa guadagnare il soprannome di Roofman.

Dopo essere evaso di prigione, il protagonista si nasconde in un negozio di giocattoli e si innamora, ma il suo passato criminale e un'ultima rapina minacciano di distruggere la sua ultima possibilità di redenzione.

Il rapinatore che ha ispirato il film, nel 2000, si era nascosto per mesi in alcuni negozi di catene come Toys 'R' us e Circuit City in North Carolina, mangiando cibi per bambini e rimanendo in forma usando le biciclette trovate nei punti vendita. Il ritrovamento di alcune impronte digitali su un DVD ha tuttavia portato alla sua cattura, venendo quindi riportato in carcere.

Ecco il trailer che mostra qualche momento dei crimini, le conseguenze divertenti legate al rifugio scelto dal protagonista, e dei momenti romantici.

Il team che ha realizzato il film

Derek Cianfrance e Kirk Gunn hanno scritto la sceneggiatura di Roofman. I produttori sono Lynette Howell Taylor, Jamie Patricof e Duncan Montgomery.

Tatum, Cianfrance e Jonathan Montepare saranno i produttori esecutivi, in collaborazione con Chris Parker della Limelight. Jonathan Glickman, Becky Sloviter e Thom Zadra della Miramax saranno anche produttori esecutivi, così come Jack Selby, Sam Romano e Rick Covert della High Frequency. Charles Barsamian è inoltre produttore esecutivo.