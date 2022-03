Ronn Moss in Puglia, ecco dove vive l'attore di Beautiful

Ronn Moss non ha mai nascosto il suo amore per la Puglia sin da quando, alcuni anni fa, girò alcune puntate di Beautiful nei pressi di Polignano a Mare.

Ecco dove vive il celeberrimo Ronn Moss, l'interprete di Ridge in Beautiful: l'attore si è trasferito in Puglia ed è perfino diventato socio dei fratelli Giuseppe e Angelo Di Mola della Masseria Paretano a Canale di Pirro.

"Non ho avuto dubbi", ha affermato La star di Beautiful, "dopo aver tanto cercato, ho trovato il posto che incarna tutti i miei sogni. Masseria Paretano sarà la mia dimora pugliese, nella quale vivrò per almeno sei mesi all'anno. Mettere su casa è una cosa seria, è il mio fidanzamento ufficiale con questa terra meravigliosa, della quale mi innamoro ogni giorno di più".

La casa in questione è una suggestiva struttura del XVIII secolo situata nella valle del Canale di Pirro, graziata da muretti a secco, splendidi ulivi, una vista meravigliosa e un'atmosfera tipica delle campagne pugliesi; questa terra in passato aveva conquistato anche alcuni suoi colleghi come Helen Mirren e Taylor Hackford.

Gli imprenditori Giuseppe e Angelo Di Mola sono diventati soci di Ronn Moss, assieme al manager della star, il patron di Bros Group Italia, Tiziano Cavaliere. La Masseria Paretano è un vero e proprio country resort, che è già stato classificato da molti siti online come una delle migliori location per futuri matrimoni.