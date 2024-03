Lake International Film Fest: l’attore americano Ronn Moss presidente del festival di Como

Nasce il Lake International Film Fest che porterà star italiane e straniere a Varenna, la perla del Lago di Como, per presentare le loro ultime opere e incontrare il pubblico. Tutto parte dall'impulso del divo americano Ronn Moss, in sinergia con il manager e produttore Tiziano Cavaliere di Bros Group Italia e l'attore Stefano Sala. L'evento è patrocinato dal Comune di Varenna.

La prima edizione si svolgerà dal 12 al 15 settembre 2024 e verrà inaugurata proprio dal concerto di Ronn Moss in Piazza San Giorgio, davanti alla cattedrale, per poi svilupparsi in un programma composto da incontri, podcast, masterclass, proiezioni di cortometraggi e lungometraggi.

"Siamo felicissimi che questo contest possa dare ancora un'opportunità in più a giovani attori, registi, sceneggiatori e produttori e siamo altrettanto entusiasti di portare il cinema in questa area così unica e magica del lago. Varenna è una piccola cittadina fatta di vicoli, ville e cattedrali, un posto pieno di storia e quando fai una passeggiata, ti sembra si essere in un vero e proprio set cinematografico a cielo aperto", hanno commentato Ronn Moss, che sarà presidente onorario del festival, ed il suo produttore Tiziano Cavaliere, direttore artistico dell'evento.

Già alcuni rumors giravano la scorsa estate su questa nuova iniziativa dedicata al cinema, quando l'attore americano e sua moglie Devin Devasquez furono avvistati a Varenna da molti fans insieme al musicista alto lariano Maurizio Moretta e agli amici Stefano Sala e Dasha Kina, per alcuni giorni di vacanza e relax sul Lago di Como.

Ronn è approdato in quest'area grazie ad un suo concerto a Villa Camilla a Domaso nel 2022 e poi la bellezza di questi luoghi hanno conquistato definitivamente il cuore della star hollywoodiana. In questi ultimi anni il divo hollywoodiano ha scelto l'Italia come sua seconda casa, dapprima comprando trulli e masserie in Puglia e successivamente si è innamorato anche del Lago di Como, dove in passato aveva già girato a Villa D'Este alcuni episodi di Beautiful.

Presto tutte le informazioni su www.lakefilmfestival.com.