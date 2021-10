Ronn Moss: l'incidente drammatico che gli fece perdere la memoria: "Eravamo intrappolati"

Ronn Moss, l'interprete di Ridge in Beautiful, ha rivelato di essere stato vittima di un terribile incidente che gli ha fatto perdere la memoria.

Il 13 ottobre del 2019 Ronn Moss, intervistato da Mara Venier durante una puntata di Domenica In, ha finalmente parlato del suo drammatico incidente, mettendo fine alle voci relative al motivo per cui aveva abbandonato Beautiful, la soap di successo in cui ha interpretato per anni il personaggio di Ridge Forrester.

Katherine Kelly Lang e Ronn Moss in Beautiful

Le dicerie parlavano di una serie di incomprensioni relative al suo compenso ma il motivo per cui Ross ha abbandonato la soap è molto più serio: "È stato un periodo che mi ha cambiato la vita, quell'incidente mi ha fatto fare una svolta. Io e mia moglie eravamo intrappolati in auto, non riuscivamo nemmeno a muoverci."

"La macchina era completamente distrutta. Avevo la spalla fratturata in tre posti diversi. È stato brutto, poi ho scoperto che la mia memoria era sparita." Ha continuato l'attore. "Inoltre, avevo perso ogni sensazione al braccio sinistro. Non riuscivo nemmeno a stringere la mano. Pensavo di essere finito anche come musicista."

Super Vacanze di Natale: Anna Maria Barbera e Ronn Moss in una scena del film

"Istintivamente sapevo che non avrei potuto memorizzare tutti i dialoghi di 'Beautiful'. Ho dovuto prendere una decisione. Era arrivato il momento di lasciare stare. Poi mi sono sentito rinascere. Nell'ultimo giorno sul set, l'orologio in camera mia si fermò alle 09:42. Era un martedì. Quello è l'esatto momento in cui sono rinato". Ha concluso Ronn Moss.