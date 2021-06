Ronaldo, la Coca-Cola e il rimprovero al figlio: ecco cosa è successo

Il gesto di Cristiano Ronaldo di allontanare due bottigliette di Coca Cola dal tavolo della conferenza stampa degli Europei 2021 è diventato subito virale: il giocatore portoghese non ama la bevanda di Atlanta, a differenza del figlio. Ecco cosa è successo.

Oggi il Portogallo esordisce agli Europei 2021, i detentori del titolo sfidano gli Ungheresi e la partita è stata presentata da Cristiano Ronaldo nel corso della consueta conferenza stampa che precede il match. Ma questa mattina più che le parole della stella portoghese ha attirato l'attenzione un suo gesto: il calciatore della Juventus ha allontanato dal tavolo due bottigliette di Coca Cola, invitando i presenti a bere acqua. Il video della conferenza stampa è diventato subito virale, Ronaldo è noto per le sue manie salutiste, tanto che lo scorso anno la figlia più piccola in un video diceva di non mangiare cioccolata "perchè papà non vuele"

La Coca Cola, che come sponsor della Juventus contribuisce a pagare i 31 milioni netti a stagione che guadagna il portoghese, è da tempo nel mirino di Cristiano Ronaldo che vuole impedire al figlio di berla. Durante i Globe Soccer Awards, parlando delle possibilità che Cristiano Junior segua le sue orme come calciatore, il portoghese ha dichiarato: "ha delle potenzialità, potrebbe diventare un grandissimo calciatore se smettesse di mangiare patatine e bere Coca Cola. Mi arrabbio molto e litigo con lui per questo"

Ronaldo ha raccontato anche di come cerchi di educare i figli a cui, come abbiamo detto, vorrebbe impedire di mangiare anche la cioccolata "Lui sa che non mi piace questa cosa. Anche i miei bambini più piccoli quando mangiano cioccolata mi guardano preoccupati. Glielo dico ogni volta perché ci vuole tanta dedizione, duro lavoro. A volte quando è a casa gli consiglio di fare il tapis roulant, di correre e un po' e poi di fare un bagno con l'acqua fredda per recuperare. E lui si lamenta, non vuole, dice che l'acqua è troppo fredda".