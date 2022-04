Cristiano Ronaldo: uno dei gemelli che aspettava da Georgina Rodriguez è morto

Dramma per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez che hanno perso il maschietto, morto durante il parto. Le condizioni della modella non destano preoccupazioni. La notizia è stata diffusa dal calciatore portoghese, che sul suo profilo social ha scritto "è il dolore più grande che un genitore possa provare".

A svelare la gravidanza di Georgina Rodriguez era stato, lo scorso ottobre, Hola, il settimanale spagnolo specializzato in gossip. La coppia ha ufficializzato la notizia solo in un secondo momento, i due avevano rivelato di essere in attesa di due gemelli, un maschietto ed una femminuccia. La felicità di quell'annuncio è stata distrutta dalla drammatica notizia di oggi, solo uno dei due bebè in arrivo è sopravvissuto al parto, si tratta della femminuccia, il maschietto invece non ce l'ha fatta ed è morto, i motivi delle complicazioni non sono state rivelate.

Cristiano Ronaldo, su Instagram, diffondendo la notizia, ha scritto, "È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro piccolino è morto. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra femminuccia ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e di felicità". Nella seconda parte del post, Ronaldo ha voluto ringraziare il personale medico e paramedico dell'ospedale universitario Quironsalud "Vogliamo ringraziare i medici e gli infermieri per le loro cure e il loro supporto. Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento così difficile. Piccolino nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez".

Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social per Cristiano Ronaldo, la Juventus, il club italiano in cui il calciatore portoghese ha militato fino alla scorsa stagione, ha scritto su Instagram "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te, con Georgina e con tutta la famiglia in questo momento". Il post, in risposta al messaggio di Ronaldo, è stato scritto in inglese.