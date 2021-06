Europei 2021, le partite del 15 giugno: orari e dove vederle in TV e in streaming

Oggi, martedì 15 giugno, il calendario degli Europei 2021 prevede due partite, delle squadre del girone F: ecco dove vederle in televisione e in streaming.

Il calendario degli Europei 2021 prevede per oggi martedì 15 giugno due partite: scendono in campo le squadre del Gruppo F, il più duro ed equilibrato di quelli visti fin ora. Germania, Francia, Portogallo e Ungheria si affrontano per passare il turno con la nazionale magiara considerata la cenerentola del raggruppamento. Ecco a che ora e dove vedere le partite di oggi in televisione e in streaming.

A che ora e dove vederle in TV

Ungheria-Portogallo si gioca oggi alle 18:00 alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria. La partita che apre il primo turno del gruppo F non si potrà vedere in chiaro. L'incontro sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport HD (canale 251 del satellite. La Telecronaca è di Maurizio Compagnoni, il Commento Tecnico è affidato a Lorenzo Minotti. La Puskas Arena di Budapest è l'unico stadio a poter ospitare il 100% della capienza degli spettatori.

Francia-Germania è l'incontro più importante della giornata ed anche di questi primo 5 giorni degli Europei 2021. La partita si gioca oggi alle 21:00 alla Football Arena Munich di Monaco di Baviera, in Germania. Il match è uno dei 27 incontri che la RAI trasmetterà in chiaro su Rai1. La telecronaca sarà di Stefano Bizzotto affiancato per il commento tecnico da Katia Serra.

La partita sarà coperta anche da Sky che la trasmetterà su Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport HD (canale 251 del satellite. I telecronisti della Tv satellitare saranno Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi per il commento tecnico.

Dove vedere gli incontri di oggi in streaming

Le partite trasmesse da Sky si potranno seguire in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC.

Le partite trasmesse dalla Rai potranno essere seguite in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.