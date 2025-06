Ron Howard dirige Alone at Dawn, il suo nuovo film ambientato in Afghanistan

Dopo le difficoltà incontrate nel trovare un distributore per Eden, Ron Howard torna alla regia con Alone at Dawn, filmispirato a una storia vera.

Ron Howard è pronto a tornare dietro la macchina da presa con due nuovi film in lavorazione. Il primo, Alone at Dawn, sarà un dramma bellico tratto dall'omonimo libro di Dan Schilling e Lori Longfritz, mentre il secondo - ancora senza titolo - vedrà l'attore Glen Powell protagonista di un action ambientato nel mondo dei vigili del fuoco, prodotto da Amazon/MGM.

Di cosa parla Alone at Dawn

Il film racconterà la vera storia di John Chapman, operatore della United States Air Force che perse la vita in Afghanistan durante una missione per salvare i suoi compagni. Il suo gesto di eroismo, che portò al salvataggio di 23 soldati, gli valse la Medaglia d'Onore postuma.

Russell Crowe e il regista Ron Howard sul set del film A Beautiful Mind

La pellicola si preannuncia intensa e carica di pathos, con toni che potrebbero ricordare quelli di Lone Survivor di Peter Berg. L'adattamento, secondo quanto riportato da Puck News, dovrebbe essere il prossimo progetto a entrare ufficialmente in produzione.

Il secondo progetto con Glen Powell

Parallelamente a Alone at Dawn, Howard è anche al lavoro su un film senza titolo distribuito da Amazon/MGM, incentrato su un'unità d'élite di vigili del fuoco. La trama ruoterà attorno a due membri del team costretti a ricucire un rapporto logorato nel mezzo di una serie di incendi devastanti che colpiscono il Texas.

California, Paradiso in fiamme: Ron Howard sul set

Il protagonista sarà Glen Powell, star in ascesa dopo Top Gun: Maverick. La sceneggiatura è firmata da Christina Hodson (Birds of Prey), e si tratterà di una storia originale, non collegata al classico Backdraft di Howard.

Ron Howard ha incontrato non poche difficoltà per trovare un distributore per Eden, il suo ultimo film dal tono provocatorio e dalla produzione complessa. Dopo mesi di incertezze e trattative, il progetto ha finalmente trovato una casa: sarà distribuito da Vertical con un'uscita fissata per agosto.