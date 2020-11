Romulus, Marianna Fontana: “Ilia come Xena? Non avete ancora visto niente”

Una serie che mette in campo personaggi forti, decisi, devoti al dio Marte. Ma non solo maschili: la nuova serie tv Sky Original, Romulus, non ha paura di presentare donne affascinanti e allo stesso tempo temibili, come Ilia, interpretata da Marianna Fontana.

Durante la nostra intervista in cui abbiamo visto i primi due episodi con Matteo Rovere e il cast, abbiamo chiesto a Matteo Rovere, il regista della nuova serie Romulus, e ad alcuni attori del cast, la loro esperienza sul set.

Romulus: Marianna Fontana è Ilia

Marianna Fontana, che in Romulus, in onda su Sky e in streaming su NOW TV ogni venerdì, in prima serata, dal 6 novembre indossa i panni della vestale Ilia, l'abbiamo immaginata come una nuova Xena principessa guerriera. Ma è veramente così?

"Di lei abbiamo visto ancora poco nei primi episodi", ha raccontato Fontana. "In questo momento non è ancora chiaro chi sarà e che ruolo avrà nella storia. L'abbiamo lasciata in bilico, non sappiamo chi o cosa diventerà. Ma vi posso dire che di certo è un personaggio pieno di sfumature, molto affascinante, che vi garantisco si rivelerà essere una grande donna."

Romulus: Una scena tratta dal primo episodio della serie Sky

"Sono molto affezionato a questi personaggi femminili forti", ha aggiunto Rovere, mostrandoci durante l'intervista una spada, simbolo del personaggio di Ilia (anche se in realtà quella spada è dell'altro suo film a tema storico, Il primo re). "Ho sempre cercato di mostrare personaggi femminili che fossero in grado di muovere le trame del racconto, donne dirompenti, sorprendenti. Mi piace mostrare figure femminili che non siano soltanto la "moglie di" o la "fidanzata di", ma che siano protagoniste, da sole, anche in tematiche così feroci. E mi sono divertito molto a costruire con Marianna il personaggio di Ilia."

"C'è una scena in cui si dice chiaramente che "Marte non appare alle donne", ma a lei sì". ha continuato Rovere. "È un personaggio senza limiti, affascinante e temibile allo stesso tempo, lei decide il suo destino, lei spegne il fuoco sacro e decide di prendere in mano la sua vita, insieme a una spada, ha un grande fuoco che la arde, anzi, dentro di lei si muovono molti fuochi."