Roman Polanski: Rai Cinema co-produrrà il suo prossimo progetto, The Palace

Tra le nuove produzioni di Rai Cinema spicca il nuovo lavoro di Roman Polanski, The Palace, che sarà prodotto insieme a Eliseo Entertainment e dovrebbe entrare in lavorazione in autunno.

Roman Polanski

Sul film, annunciato dall'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, si hanno per adesso pochi dettagli. The Palace dovrebbe essere ambientato a Capodanno 1999 in un lussuoso Grand Hotel svizzero, dove si intrecciano le esistenze dei vari ospiti. La sceneggiatura è firmata da Polanski con Jerzy Skolimowski.

"La prima bozza della sceneggiatura mi è arrivata un paio di giorni fa" spiega Paolo Del Brocco. "Non posso fornire dettagli perché non ho l'autorizzazione di Polanski. I grandi registi sono molto protettivi della loro opera. Dovremmo girare in autunno"

Del Brocco accenna anche allo strascico di polemico che il personaggio di Polanski si porta dietro per via dei suoi problemi giudiziari che ne ostacolano i movimenti commentando: "So che Polanski si porta dietro qualche polemica, ma a noi interessa il lato artistico. La regia, la qualità delle storie, non la storia personale. Alla Mostra di Venezia la presenza del suo ultimo film, L'ufficiale e la spia, ha sollevato delle proteste, ma poi ha vinto il Gran Premio della Giuria".