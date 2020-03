Roma di Alfonso Cuarón finalmente in DVD e Blu-ray con documentari inediti e un booklet

Finalmente, dopo aver ottenuto tre premi Oscar (Miglior Regia, Miglior Film Straniero, Miglior Fotografia) e due Golden Globe (Miglior Regia, Miglior Film Straniero) nel 2019, Roma, il pluripremiato film di Alfonso Cuarón, dal 26 marzo arriverà in DVD e Blu-Ray distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Nel suo ottavo e personalissimo film, il regista ha ricreato la Città del Messico dei primi anni Settanta in cui è cresciuto, raccontando un periodo turbolento della vita di una famiglia borghese visto attraverso gli occhi della domestica indigena che tiene insieme tutta la famiglia.

Roma: una scena del film

Tra i contenuti extra di Roma, che saranno inclusi sia nel formato DVD che in quello Blu-Ray, spiccano Road to "Roma", un documentario sulla realizzazione del film, con riprese dietro le quinte e un'intervista esclusiva ad Alfonso Cuarón, lo speciale dedicato all'ambiziosa campagna promozionale per l'uscita cinematografica del film e al suo impatto sulla società messicana, e Snapshots from the Set, un documentario inedito con le attrici Yalitza Aparicio e Marina de Tavira, i produttori Gabriela Rodríguez e Nicolás Celis, il production designer Eugenio Caballero. Inoltre, sia la versione DVD che quella Blu-Ray, conterranno un booklet con due saggi esclusivi della scrittrice Valeria Luiselli e dello storico Enrique Krauze.