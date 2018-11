Roma: il film di Alfonso Cuarón nei cinema italiani a dicembre

Roma, il film diretto da Alfonso Cuarón vincitore del Leone d'oro alla recente Mostra del Cinema di Venezia che ha incantato la critica (come potete leggere nella nostra recensione di Roma), arriverà ufficialmente nelle sale italiane dal 3 al 5 dicembre, in anteprima rispetto al suo debutto sulla piattaforma di streaming Netflix previsto per il 14 dicembre.

Roma, ispirato alle esperienze personali vissute dal regista, segue le vicende di Cleo (Yalitza Aparicio), una giovane collaboratrice domestica di una famiglia della classe media che vive nel quartiere di Roma a Città del Messico.

Con un'artistica lettera d'amore alle donne che lo hanno cresciuto, Cuarón attinge alla propria infanzia per creare un vivido ed emozionante ritratto di conflitto domestico e gerarchia sociale nel pieno delle turbolenze politiche degli anni '70.

Roma segna il ritorno del filmmaker dietro la macchina da presa dopo il successo di Gravity, distribuito nelle sale nel 2013.