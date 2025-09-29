Roma 2025: a Richard Linklater il premio alla carriera, riconoscimenti anche per Edgar Reitz e Nia DaCosta

A premiare Linklater, che nel ventesimo anno della Festa di Roma presenterà il suo Nouvelle Vague, sarà Marco Bellocchio, tra gli ospiti annunciati anche Edgar Reitz e la regista di Nia DaCosta.

Richard Linklater sarà uno degli ospiti di punta della Festa del Cinema di Roma 2025. Il cineasta indie americano interverrà nella Capitale per ritirare il Premio alla Carriera, che gli verrà consegnato da Marco Bellocchio, e per presentare la sua ultima fatica, l'acclamato Nouvelle Vague.

La pellicola interpretata da Guillaume Marbeck, Zoey Deutch e Aubry Dullin omaggia la creazione del capolavoro di Jean-Luc Godard Fino all'ultimo respiro ricostruendone la lavorazione in un'appassionata vicenda filmata in bianco e nero. Nouvelle Vague verrà distribuito prossimamente in Italia da Lucky Red in collaborazione con Bim Distribuzione.

Una scena di nouvelle Vague

Edgar Reitz e Nia DaCosta a Roma

Tra gli ospiti annunciati nel corso della kermesse romana anche Edgar Reitz e Nia DaCosta. Reitz ritirerà il Premio Master of Film e presenterà alla Festa la sua nuova opera, Leibniz - Chronicle of a Lost Painting. Dedicato a uno dei maggiori filosofi tedeschi, il film è un'opera trascinante e appassionata. A consegnare il premio Master of Film sarà Nanni Moretti.

Il premio Progressive alla Carriera andrà, invece, alla regista newyorkese Nia DaCosta, talento emergente del cinema contemporaneo con all'attivo titoli quali il crime Little Woods, l'horror Candyman e il fantasy The Marvels, primo film diretto da una donna afroamericana ad aprire in testa al box office USA. In attesa di 28 anni dopo - Il tempio delle ossa, nuovo capitolo della famosa saga in uscita nel 2026, Nia DaCosta mostrerà in anteprima a Roma Hedda, originale rilettura del dramma di Ibsen Hedda Gabler interpretata da Tessa Thompson, anche lei presente alla Festa. Ad assegnare il Premio Progressive alla Carriera sarà la Direttrice Artistica della Festa del Cinema, Paola Malanga.