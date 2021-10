Roma 2021: Rigoletto al Circo Massimo e il documentario sul dietro le quinte in anteprima

Rigoletto al Circo Massimo e il documentario Rigoletto 2020. Nascita di uno spettacolo raccontano l'impresa di mettere in piedi la prima opera lirica durante l'emergenza sanitaria, in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2021.

La Festa del Cinema di Roma 2021 ospiterà Rigoletto al Circo Massimo, focus sullo spettacolo della ripartenza tenutosi a luglio 2020, e il documentario sul dietro le quinte dell'opera lirica, Rigoletto 2020. Nascita di uno spettacolo.

Rigoletto al Circo Massimo: una foto del film

Come svelato dal programma della Festa del Cinema di Roma 2021, il festival mostrerà sul grande schermo la registrazione dello spettacolo messo in piedi da Damiano Michieletto e dal direttore d'orchestra Daniele Gatti, Rigoletto al Circo Massimo.

Nel luglio del 2020 è l'opera Rigoletto di Giuseppe Verdi il primo spettacolo dal vivo messo in scena in Italia dopo i lunghi mesi di chiusura dovuti all'emergenza sanitaria. La maestosa cornice del Circo Massimo ha accolto una nuova regia, imponente e spettacolare, firmata da Damiano Michieletto che si è dovuto confrontare con le limitazioni imposte dal virus, prima fra tutte la necessità di rispettare il distanziamento sul palcoscenico.

Il film Rigoletto al Circo Massimo, con la regia di Michieletto, offre un percorso dell'opera in chiave filmica attingendo a tutto il materiale video dello spettacolo, in cui l'azione in diretta su un palcoscenico di 1500 mq dialogava con un maxischermo su cui venivano proiettate le riprese di alcune steadycam presenti sul palco, anch'esse parte della scena. Il film, grazie a una riscrittura che compone tutti i materiali e i punti di vista a disposizione, consente una nuova esperienza di fruizione che permette allo spettatore di entrare nell'opera. Rigoletto al Circo Massimo propone una contaminazione fra differenti linguaggi di cui sfrutta tutte le potenzialità con l'intento di restituire allo spettatore un'esperienza artistica nuova che si pone a metà strada tra la rappresentazione dal vivo e quella cinematografica.

Alla Festa verrà presentato, inoltre, Rigoletto 2020. Nascita di uno spettacolo, documentario di Enrico Parenti prodotto da Indigo che svela le difficoltà dovute ai limiti imposti dal protocollo anti-Covid, l'approccio viscerale di Damiano Michieletto nella direzione degli attori e la costruzione, da dentro, di una sua regia, la passione che Daniele Gatti infonde all'orchestra, il significato e l'importanza di una delle opere più amate e rappresentate al mondo, l'euforia di un intero settore, quello dello spettacolo dal vivo, che per la prima volta, dopo tre mesi di paralisi, torna finalmente a vivere. Rigoletto 2020 di Enrico Parenti è il racconto questa avventura.