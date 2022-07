Roland Emmerich dirigerà la serie sui gladiatori Those About to Die

Dalle catastrofi naturali ai gladiatori: il regista tedesco Roland Emmerich si prepara a dirigere l'epica serie Those About to Die.

Peacock ha dato ordine di produrre una serie drammatica sui gladiatori intitolata Those About to Die affidandone la regia a Roland Emmerich. lo show sarà basato sull'ominimo saggio di Daniel Mannix.

Independence Day Resurgence - Roland Emmerich sul set

Robert Rodat, lo sceneggiatore di film come Salvate il SOldato Ryan e Il patriota, scriverà e produrrà esecutivamente lo show che vedrà Roland Emmerich impegnato in duplice veste di regista e produttore esecutivo. Questa, per il regista tedesco, sarà la prima esperienza con la televisione.

Those About to Die è descritto come un dramma sepico ambientato nel mondo spettacolare, complesso e corrotto degli sport gladiatori nell'antica Roma. La serie introduce un insieme di personaggi diversi attraverso i molti strati della società romana in cui sport, politica e affari si intersecano e si scontrano.

Roland Emmerich: le quattro variazioni del disaster movie moderno

"Il potente impero romano mi ha sempre affascinato, in particolare i suoi enormi giochi che intrattenevano le masse attraverso lo spettacolo nel monumentale Colosseo", ha detto Emmerich a Variety. "Nel suo fulcro, questa è un'epopea sportiva guidata da personaggi forti e diversi che esplorano il cammino verso la gloria, i fallimenti e il bisogno di appartenere a qualcosa di più grande di se stessi. Gli sport in questi tempi antichi erano elettrizzanti e muscolari come lo sono oggi, e sono entusiasta di collaborare con i miei partner, Peacock, High End Productions, Hollywood Gang e AGC Studios, nel portare questo mondo di sangue, sudore e lacrime in televisione".