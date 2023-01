Anthony Hopkins nel cast della serie di Roland Emmerich sui gladiatori, intitolata Those About To Die

È ufficiale, Anthony Hopkins si è unito al cast della nuova serie Peacock di Roland Emmerich sui Gladiatori, progetto intitolato Those About To Die.

Il due volte premio Oscar Anthony Hopkins si unirà a Those About To Die, la nuova serie tv sui gladiatori diretta da Roland Emmerich per Peacock. In base a quanto recentemente rivelato da Deadline, l'attore interpreterà il ruolo dell'imperatore Vespasiano.

Sicario - Ultimo incarico: Anthony Hopkins in un'immagine

Ispirata all'omonimo saggio di Daniel Mannix, Those About To Die è un dramma su larga scala ambientato nel mondo spettacolare, complesso e corrotto degli sport dei gladiatori nell'antica Roma. Nella sua storia introdurrà un insieme di personaggi diversi (tra cui anche Anthony Hopkins) attraverso i molti strati della società romana in cui sport, politica e affari si intersecano e scontrano.

Secondo il sito il personaggio di Hopkins, imperatore di Roma e capo della linea di sangue dei Flavi, sta invecchiando ed è disprezzato dai Patrizi che lottano per una posizione nell'Impero cercando di soppiantare i suoi eredi al trono alla prima occasione che hanno.

Roland Emmerich dirigerà la serie sui gladiatori Those About to Die

Scritta da Robert Rodat la produzione della serie inizierà a marzo ai Cinecittà Studios di Roma, con lui ed Emmerich come produttori insieme a Gianni Nunnari, Harald Kloser, Herbert G. Kloiber, Martin Moszkowicz, Oliver Berben e Jonas Bauer, Stuart Ford e Lourdes Diaz. Il co-produttore italiano è Wild Side Productions.