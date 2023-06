Rogue - Missione ad alto rischio, stasera su Rai 4: cast e trama dell'action thriller

Stasera su Rai 4 va in onda Rogue - Missione ad alto rischio: cast e trama dell'action thriller del 2020

Rai 4 stasera 24 giugno, in prima serata, alle 21:20 circa, manda in onda il film Rogue - Missione ad alto rischio, action thriller del 2020. La pellicola è diretta da Michael J. Bassett che ha scritto la sceneggiatura con Isabel Bassett. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Locandina di Rogue

Rogue - Missione ad alto rischio: Trama

Samantah O'Hara guida un team di soldati che deve compiere una complicata missione: recuperare degli ostaggi che si trovano in un'area remota dell'Africa. Il loro lavoro non va però come sperato e il team si ritrova bloccato e alle prese con una gang di ribelli e dei felini rabbiosi e pericolosi.

Rogue - Missione ad alto rischio: Curiosità

Rogue - Missione ad alto rischio è uscito nell'agosto del 2020 in versione digitale e a settembre in versione DVD e Blu-ray.

Rogue - Missione ad alto rischio: Interpreti e personaggi:

Rogue - Missione ad alto rischio: Critica e Trailer

Rogue è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 64% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 4.1 su 10