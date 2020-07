Rogue: il trailer del film action con star Megan Fox

Rogue, di cui online è stato condiviso il trailer, ha come protagonista l'attrice Megan Fox e il progetto sarà distribuito direttamente sul circuito di video on demand americano dal 28 agosto.

Il video mostra qualche sequenza spettacolare che anticipa le difficoltà e gli ostacoli che dovranno affrontare i protagonisti, alle prese con molte situazioni ad alto tasso di adrenalina.

Nel film diretto da M.J. Bassett, l'attrice Megan Fox interpreta una donna che lavora come mercenario. Rogue racconta infatti la storia di Samatnah O'Hara che guida un team di soldati che deve compiere una complicata missione: recuperare degli ostaggi che si trovano in un'area remota dell'Africa. Il loro lavoro non va però come sperato e il team si ritrova bloccato e alle prese con una gang di ribelli e dei felini rabbiosi e pericolosi.

Nel cast ci sono anche Greg Kriek (Black Mirror), Jessica Sutton (Motherland: Fort Salem), Calli Taylor (The Courier), Brandon Auret (The Last Days of American Crime), Adam Deacon (Casualty), e Sisanda Henna (Trackers).

Bassett ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Isabel Bassett.