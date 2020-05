Rocky: Sylvester Stallone non esclude un ritorno del personaggio

Sylvester Stallone ha parlato, rispondendo alle domande dei fan, della possibilità di riprendere il ruolo di Rocky in occasione di un nuovo lungometraggio.

Per ora non c'è alcuna certezza riguardante la continuazione del franchise, ma la star non esclude un ritorno sul set.

L'attore, già un anno fa, aveva accennato alla possibilità che Balboa potesse tornare sul grande schermo. Sylvester Stallone aveva infatti avuto alcune idee legate a un nuovo film che avrebbe mostrato Rocky occuparsi di un nuovo atleta, un immigrato clandestino, che avrebbe seguito oltre il confine dopo aver accolto nella sua vita il giovane, alle prese con una grande rabbia.

La star ha ora rivelato ai fan: "Credo che sia stata l'ultima volta che avete visto il personaggio nei film di Creed. Ma non direi mai no a Rocky, perché ho un paio di idee".

L'iconico personaggio era stato mostrato in Creed II mentre aiutava Adonis "Donnie" Johnson Creed a sconfiggere Viktor Drago, il figlio di Ivan Drago, permettendogli così di vendicare il padre che era morto proprio sul ring durante un combattimento con la star russa.

Stallone ha però ammesso che il nuovo lungometraggio potrebbe non essere mai realizzato, lasciando così in sospeso i fan del personaggio: "Non sono così sicuro che sarebbe abbastanza eccitante per il pubblico. Ma chi può saperlo?".