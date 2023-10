Rocky, Sylvester Stallone sul film della saga che odia di più: 'Era davvero brutto'

Nel corso di una sua vecchia apparizione al Friday Night with Jonathan Ross tornata virale, Sylvester Stallone parlava della saga di Rocky e in particolare del capitolo che meno gli piace, ovvero Rocky V.

Durante l'intervista, Stallone dava i voti ai vari film della saga e arrivato al quinto capitolo ha dichiarato: "Il quinto? Oh, zero. Era davvero brutto. Non ero particolarmente presente lì".

L'attore - che di recente abbiamo visto tornare in un altro franchise, quello dei Mercenari - ha dichiarato che l'insuccesso di Rocky V ha acceso il suo desiderio di realizzare un altro film, perché non voleva chiudere la saga con il pensiero di aver fatto un brutto film come ultimo. Anni dopo, il desiderio di Stallone si è realizzato quando ha girato Rocky Balboa.

Rocky 3, Stallone e la dieta "debilitante" per il film: "Non ricordavo più nemmeno il numero di telefono"

Nel corso della sua vita, Stallone ha parlato spesso del dietro le quinte della saga di Rocky, rivelando ad esempio quanto sia stato difficile realizzare il primo capitolo, dato che nessuno aveva intenzione di affidargli il ruolo da protagonista, ma avendo scritto la storia e detenendone i diritti, l'attore la impose come condizione essenziale e alla fine ha avuto ragione lui.