Dolph Lundgren ha superato la malattia dopo nove anni: “È stato un percorso difficile”

Dolph Lundgren, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo dell'avversario di Rocky Balboa, Ivan Drago, e per aver recitato in franchise di successo come I mercenari e Fast and Furious, è tornato a parlare ai propri in relazione alla malattia che da tempo lo affligge.

Nonostante le pessime informazioni dei medici di qualche anno fa, Lundgren è riuscito a superare le avversità e le conseguenze di una malattia e ora si avvia verso una possibile guarigione dopo l'ultimo passaggio medico.

Ultimo step

Attraverso il proprio canale social, Dolph Lundgren ha informato i fan di essere in procinto di rimuovere il suo ultimo tumore attraverso un'ablazione polmonare, un trattamento che non prevede un intervento chirurgico e utilizza calore e freddo estremo per distruggere le cellule tumorali.

"Eccomi qui alla UCLA, sto per entrare e liberarmi di quest'ultimo tumore" annuncia Lundgren da un letto dell'ospedale di Los Angeles "Dato che non ci sono più cellule tumorali nel mio corpo, immagino che sarò libero dal cancro, quindi non vedo l'ora di sottopormi a questa procedura".

Un lungo percorso

Come ha spiegato lui stesso, Dolph Lundgren ha convissuto per anni con il cancro e ha imparato a godersi ogni momento di vita, sostenendo che sia l'unico modo per andare avanti. Nel maggio 2023, l'attore svedese aveva annunciato di essere malato da otto anni.

All'epoca, Lundgren indicò nel passato ricco di utilizzo di steroidi per il bodybuilding come un contributo possibile allo sviluppo della malattia. Lo scorso anno, Dolph Lundgren è comparso nel sequel di Aquaman, riprendendo il ruolo di Re Nereus e nel quarto capitolo de I mercenari 4 - The Expendables, al fianco dell'amico e collega di lunga data Sylvester Stallone.